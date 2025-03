Accidentes de motocicleta aumentan en Los Cabos; 25% de los casos atendidos por Cruz Roja

La incidencia de accidentes viales en Baja California Sur ha ido en aumento, dejando como saldo lesionados, pérdidas humanas y daños materiales.

En Los Cabos, el incremento de motocicletas en circulación y la falta de cultura vial han sido señalados como factores clave en estos hechos, según cuerpos de emergencia y autoridades locales.

En las últimas semanas, las motocicletas han sido las principales unidades involucradas en accidentes de tránsito en el municipio.

De acuerdo con la Cruz Roja de Los Cabos, diariamente atienden al menos tres servicios relacionados con motociclistas, lo que representa el 25% del total de incidentes viales atendidos según informó Ma. Luz Juárez Chávez, coordinadora de Prevención de Lesiones de Cruz Roja Los Cabos.

“Actualmente tenemos un aumento en lo que son las motocicletas, realmente sí es preocupante porque día con día salen dos o tres servicios de lo que es la motocicleta. Ahorita durante este mes, estamos hablando que del 100% el 25% son de motocicletas por no tener precaución, por ponerse en puntos ciegos, por no hacer (acatar) las normas como es el reglamento, entonces sí nos gustaría que la gente tomara en cuenta eso”, expresó Juárez Chávez.

A diferencia de los vehículos con carrocería, los motociclistas están más expuestos a sufrir lesiones graves, lo que hace más urgente mejorar las condiciones de seguridad vial y el cumplimiento de normativas.

Entre los factores de riesgo se encuentran el uso inadecuado de equipo de protección, la falta de convivencia con automovilistas y la omisión de medidas básicas de prevención.

Juárez Chávez destacó que muchos motociclistas no utilizan casco certificado ni ropa adecuada, lo que aumenta la gravedad de los accidentes.

“La mayor parte anda sin casco. Quiero hacerle ver a la gente que el casco debe de tener una norma, estar certificado para que tenga buen funcionamiento. No es posible que te pongas un casco cualquiera porque no te va a dar la resistencia, la energía en la que impacta tu cerebro en tu cabeza no la va a resistir el casco que tu uses “patito”, tiene que ser certificado, ellos debe de saber cómo está compuesto ese casco y que es lo que les va a ayudar a proteger. No nomás el casco, la vestimenta, es muy importante que sea la correcta, muchas veces van en las motos y llevan hasta chanclas en vez de zapatos normales”, agregó.