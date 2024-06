Trabajadores de IMSS Bienestar se manifiestan por acoso laboral y falta de pago

Alrededor de 30 trabajadores de la salud que prestan sus servicios en el hospital Juan María de Salvatierra, como personal contratado por IMSS Bienestar, se manifestaron en la explanada del Gobierno del Estado de Baja California Sur este 12 de junio.

Con pancartas en mano y con apoyo de megáfonos, los profesionales médicos denunciaron hostigamiento laboral, abuso de autoridad, amenazas y falta de pagos y adeudo de bonos extras por parte de autoridades del IMSS.

En medio de la protesta, exigieron un diálogo con las autoridades del gobierno para atender sus demandas. La representante nacional del colectivo Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), Belén Benítez, explicó que son muchos los trabajadores de la salud víctimas de esta situación.

“Aproximadamente 100 compañeros solamente en el hospital Salvatierra no han recibido pago desde marzo. Es impensable que estos compañeros que están dando todo para trabajar y atender a los pacientes porque no los han dejado desatendidos a pesar de trabajar gratis no tengan fecha de pago. Es realmente algo muy triste y desolador para todos los trabajadores de la salud”.