El actor Steve Buscemi es atacado en las calles de Nueva York

El actor estadounidense Steve Buscemi, reconocido por sus roles en películas como “Pulp Fiction”, fue agredido el pasado miércoles 8 de mayo mientras paseaba por las calles de Nueva York.

La noticia fue confirmada cuatro días después por su publicista, quien detalló que el actor de 66 años tuvo que ser trasladado a un hospital en la Gran Manzana debido a hematomas, inflamación y sangrado en su ojo izquierdo, como consecuencia de la golpiza propinada por un hombre de mediana edad, con barba blanca y tez morena, que hasta ahora permanece desconocido.

Además, la policía ha difundido imágenes del agresor y ha solicitado la colaboración del público para identificarlo. El individuo vestía una gorra de béisbol, una camiseta azul y pantalones de chándal negros. Respecto al motivo del ataque, las autoridades consideran que fue un acto aleatorio.

El pasado domingo, las autoridades estadounidenses emitieron un comunicado sobre una agresión en el centro de Manhattan, aunque en ese momento la identidad de Buscemi no había sido confirmada hasta que su representante lo hizo.

Por último, el actor informó que se encuentra en buen estado de salud y agradece los buenos deseos de sus seguidores.

NEW: Steve Buscemi, renowned “Boardwalk Empire” actor, was the victim of a random, unprovoked attack in New York City last week.

Buscemi was spotted with a black eye and bruised chin in his first public appearance post-assault while filming in Soho.