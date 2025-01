¡Al fin! Actualizan Plan de Desarrollo Urbano 2040 en Los Cabos tras 12 años

Después de 12 años de espera, el Cabildo de Los Cabos aprobó la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, un documento vital para garantizar el crecimiento ordenado del municipio, que en los últimos años ha enfrentado los efectos de un desarrollo acelerado.

El alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez Gómez, explicó que la actualización del PDU es un requisito del Programa Nacional de Vivienda, necesario para continuar con la construcción de nuevas viviendas. Con esto, se busca cumplir uno de los compromisos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia de acceso a la vivienda.

Aunque la aprobación del PDU contó con el respaldo mayoritario del Cabildo, el Ayuntamiento de Los Cabos reconoció que aún quedan pendientes aspectos clave, como la obtención de reserva territorial propia y la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo para la zona de El Tezal.

La actualización del PDU fue aprobada por la mayoría de los integrantes del Cabildo, con excepción de la regidora Petra Juárez, quien expresó su preocupación por la falta de certeza jurídica en algunos proyectos, especialmente aquellos relacionados con cambios de uso de suelo. Durante su intervención, enfatizó la importancia de analizar a fondo cada proyecto para garantizar que realmente beneficie a la comunidad.

“Ajuste de uso de suelo de la interconexión vía Cerro Colorado, está construcción es necesaria y será de gran beneficio social para la movilidad urbana, sin embargo en las gestiones con los propietarios no se la logrado establecer el derecho de vía pública, por lo tanto en este momento no este momento no es conveniente modificar los usos de suelo de los terrenos colindantes a dicha vialidad. Hasta no tener la certeza jurídica que permita analizar el uso de suelo”.