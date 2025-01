Padres acusan a la directora de la secundaria Técnica No. 18 de ignorar denuncias de bullying

A inicios de la semana, se reportó un presunto caso de agresión contra un alumno de la secundaria Técnica No. 18 en Cabo San Lucas.

Padres de familia denunciaron otros casos de bullying en la escuela y exigen justicia.

Testimonios señalan que, una madre intentó sin éxito acercarse a la directora del plantel, en la colonia Los Cangrejos, para denunciar agresiones contra su hijo.

Tras la difusión del caso, más padres señalaron situaciones similares.

El 28 de enero, la escuela afirmó que atendió el caso conforme a los protocolos. Sin embargo, en entrevista con Pamela Gutiérrez, la madre afectada, Esmeralda Moctezuma, aseguró que nunca recibió respuesta de la directora.

“Busqué a la directora tres días, jueves, viernes, el lunes aun vine a buscarla y no me dio respuesta, no la encontré. Me dijeron que viniera, que si yo quería que regresara más tarde cuando ella estuviera, ¿después de lo que le hicieron a mi hijo? (…) yo a mi hijo lo encontré parado en la puerta de ahí solo y llorando, nadie le dio atención y nadie le preguntó “¿cómo te sientes?, ¿te lastimaron?” se lo llevó su hermana al niño a unos baños que no sirven en la puerta de allá a llorar, porque nadie me lo atendió”, expresó la madre de familia.