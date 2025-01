Gobierno de Los Cabos sigue analizando el camino costero; Agúndez promete escuchar a la ciudadanía

Con la controversia generada por la clasificación del camino costero de Cabo del Este como “en desuso” en la tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040, el alcalde Christian Agúndez Gómez aseguró que el tema aún no está cerrado y que se seguirá analizando, dejando abierta la participación ciudadana para expresar su importancia.

Agúndez enfatizó que, más allá de las solicitudes de ciertos grupos, es fundamental conocer las necesidades de la población en general.

En cuanto a si el tema será revisado a mayor profundidad con el Cabildo, el alcalde indicó que todos los detalles se darán a conocer durante su informe de los primeros 100 días de gobierno.

“Ustedes escucharon al profesor Víctor Castro haces un momento, lo del camino costero no es caso cerrado; todo lo contrario. Aquí la oportunidad de poder tener las puertas abiertas, esto se ha dado desde un inicio. Se ha platicado con algunos grupos, con la ciudadanía es relativo a lo que comentó. Puede ser poca gente o mucha; se ha platicado con varios grupos. Aquí lo importante no es con quien se ha platicado, lo importante es lo que necesita la gente al final. Pero mañana vamos a dar más detalles para no decirlo ahorita”.