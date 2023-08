Adele enfurece y detiene concierto para defender a fanático

La cantante británica, Adele, fue tendencia este fin de semana luego de que “sacara las garras” para defender a uno de sus fanáticos mientras estaba en un concierto en vivo.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, en Las Vegas, donde Adele tiene una residencia para ofrecer conciertos por varios meses. El video, ya se viralizó en redes sociales.

Todo ocurrió cuando la artista estaba cantando uno de sus éxitos, “Water Under the bridge”, y no pasaron ni cinco segundos, cuando se dio cuenta que algo pasaba con uno de los asistentes.

Durante su concierto del sábado 26 de agosto, @Adele detuvo su interpretación de ‘Water Under The Bridge’ para defender a un fan de un guardia de seguridad. 🎥: @ /camilarossiii vía IG pic.twitter.com/IKEPTsCtNZ — Adele Colombia (@AdeleinColombia) August 27, 2023

“Detenlo”, dijo antes de dirigirse a los guardias que estaban molestando al joven, que aparentemente, era un ferviente admirador de la inglesa.

“¿Qué pasa ahí con ese joven? Lo han estado molestando tanto desde que me pare aquí”, cuestionó la ganadora de múltiples Grammys.

Después pidió que lo dejaran de molestar, e incluso se dirigió y él, y le dijo que siguiera disfrutando del show, para sorpresa de todos los presentes, quienes no dudaron en vitorearla.

¿Qué pasó con el fan? Alan por el Mundo lo explica

Para sorpresa de muchos, el actor y youtuber, Alan Estrada, estuvo presente en el concierto de Adele, y explicó qué fue lo que pasó.

Alan mencionó que el fanático, que de hecho estaba detrás de él, estaba muy emocionado por ver a la cantante, y en más de una vez se paró para corear sus canciones.

Esto no fue del agrado de otra mujer que estaba entre la audiencia, y quien en repetidas ocasiones le pidió que se sentara.

“Una señora atrás de ese morro, se paró y lo sentó porque le tapaba. Entonces, Adele vio eso (…) y dijo, dejen en paz a mi fan, porque aquí la gente vino a divertirse, y se pueden parar, pueden bailar”

Los comentarios están divididos, pues hay quienes aplauden la actitud de la intérprete por defender a su fan, pero otros más mencionan que hay algunas personas que disfrutan del show sentados.