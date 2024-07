Adrián Marcelo es el último confirmado para La Casa de los Famosos México

El irreverente y polémico comediante y conductor de televisión, Adrián Marcelo, se convirtió en el último habitante confirmado para la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, reality show que prepara Televisa con bombo y platillo.

Este viernes 19 de julio, a través de una transmisión en redes sociales, la influencer Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de este exitoso reality, confirmó que Adrián Marcelo se convertía en el último habitante de la casa.

Antes de eso, ya se había anunciado a Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita”, y quien es popular en redes sociales por presumir de su cuerpazo en muy poca ropa.

Su ingreso al reality ya ha causado revuelo, tanto así que se posiciona actualmente como una de las tendencias nacionales en redes sociales, pues los usuarios se mostraron contentos por su participación.

Mientras tanto, Adrián Marcelo le reveló a Wendy que se sentía muy nervioso, y aunque se mostrará tal cual es, adelantó que antes de “alborotar el avispero” debe conocer a todos los integrantes del reality.

“Vas de menos a más no puedo yo entrar a querer alborotar el avispero de buenas a primeras, tengo que conocer a gente que todavía no conozco. A Gala por ejemplo, a Potro, todavía no tengo el gusto pero me aventé todas las de Acashore”, expresó nervioso.