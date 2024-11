Aeropuerto de Los Cabos cerrará el año con menos pasajeros de lo esperado

En el primer trimestre de 2024, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos comenzó a experimentar una disminución del 1.7 % en el número de pasajeros que llegaron al destino, comparado con el mismo periodo del año anterior. Entre los factores que influyeron en esta baja están la reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y problemas con equipos de las aerolíneas Boeing y Airbus, lo cual afectó la afluencia de turistas en los primeros meses del año.

Para el cierre de 2024, las expectativas indican que el tráfico aéreo seguirá disminuyendo. De acuerdo con cifras presentadas por el director del aeropuerto, el año podría terminar con una baja del 1 % al 2 % en llegadas, debido a que Volaris, el principal operador de la terminal, sigue enfrentando problemas con sus aeronaves, lo que ha afectado la frecuencia de vuelos hacia Los Cabos.

“No tanto del 11%, recordemos que dentro de las proyecciones de tráfico que estuvimos manejando prácticamente desde el inicio del año, estamos hablando que vamos a cerrar entre 1% a un 2% abajo del tráfico de pasajeros; ha sido un año complicado. Recordemos que el principal operador nacional que es Volaris todavía tiene muchos aviones parados por el tema de los motores y un poco también VivaAerobus, pero a final de cuentas qué es lo que estamos viendo a final de año. Comenzamos a tener una recuperación gradual de estos dos operadores, sobre todo de Volaris. Por lo menos vemos en diciembre que ya vamos a tener una reducción de vuelos”.

Villaseñor reconoció que el crecimiento en el flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos ha disminuido, por lo que este 2024 no se alcanzarán los 7 millones de pasajeros esperados. Sin embargo, anticipa que las proyecciones para 2025 sean más optimistas, con la posibilidad de superar esa cifra.

“Pero esto no quiere decir que vamos a cerrar con un número positivo, calculamos que estaremos abajo del crecimiento del año pasado, lo cual es algo normal en todos los aeropuertos, no siempre vamos a registrar crecimiento, podemos tener un poco de estancamiento. Pero de acuerdo con las proyecciones del próximo año se ve mucho mejor con la recuperación de estos dos operadores. Va estar cercano a los 7 millones de pasajeros, esto va depender de cómo vamos a cerrar noviembre; no llegamos al mismo tráfico del año pasado, eso es un hecho”.

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, administrado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), recibirá una inversión histórica de más de 6,800 millones de pesos en los próximos cinco años. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo modernizar y ampliar la infraestructura de la terminal para responder al creciente flujo de turistas en la región.

