Beyoncé lidera carrera hacia los premios Grammy 2024

Beyoncé es la gran favorita para los premios Grammy al sumar 11 nominaciones con su álbum “Cowboy Carter”, un homenaje a las raíces afroestadounidenses de la música country, anunciaron este viernes los organizadores de la gran gala de la música prevista el 2 de febrero.

Beyoncé competirá con otra gran estrella del pop, Taylor Swift, en las principales categorías como Mejor Álbum, así como con otras cantantes como Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter.

