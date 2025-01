Denuncia agresión sexual en La Paz; lo conoció en app de citas

A través de redes sociales, Paola Cruz relató la violencia que sufrió en agosto de 2024, cuando, según su testimonio, fue agredida sexualmente por Iván “N”, a quien conoció mediante la plataforma Facebook Parejas en la ciudad de La Paz. La mujer de 39 años alertó sobre la presencia de este hombre en aplicaciones de citas y pidió a las autoridades acelerar el proceso judicial.

Paola presentó la denuncia el 12 de agosto de 2024; sin embargo, el Ministerio Público aún no ha concluido la integración de la carpeta de investigación. Inicialmente, el caso se clasificó como agresión, pero posteriormente se reclasificó como violación. Ante la falta de avances, la denunciante teme que otras mujeres puedan estar en riesgo.

“Agosto fue un terror. Fui golpeada y agredida sexualmente […] No sé si me meto en un problema por hablar, pero no puedo más. Tengo que contarlo, tengo que prevenir a las mujeres. Si eres de La Paz, Baja California Sur, y usas aplicaciones como Tinder o Facebook Parejas, tienes que verlo”, expresó en una publicación en redes sociales.

En su testimonio, Paola indicó que ya había salido con Iván “N” en otras ocasiones, pero que el día de la agresión notó una actitud distinta en él, lo que le generó temor.

“Yo comencé a tener mucho miedo. Me llevó a un cuarto y ahí comenzó todo. Golpes. Me jaló la blusa. Ya pueden imaginar lo que pasó en ese cuarto. Yo no sabía a qué me enfrentaba. Cuando entré, observé todo, si había cámaras, cada detalle de la casa, y lo único que quería era salir. Vi que enfrente había un lote baldío. Yo dije: ‘Paola, tienes que salir de aquí’. ¿Cómo? No sé. Porque si no, vas a salir, pero en una bolsa negra”, relató.