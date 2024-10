Agúndez se compromete a revisar y aprobar el PDU 2040 en 30 días

Uno de los temas más relevantes que dejó pendiente la XIV Administración Municipal fue la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040. Según el alcalde Christian Agúndez, ya se ha abordado el tema con el Cabildo y será nuevamente discutido en aproximadamente 30 días.

Agúndez subrayó que respeta el trabajo realizado previamente por empresarios, cámaras empresariales y la sociedad organizada durante el análisis del PDU; sin embargo, destacó que se revisará y discutirá esta herramienta, buscando evitar que su aprobación beneficie a un solo sector.

“El PDU así como lo comente hace un momento, también esperamos que en aproximadamente 30 días, y eso lo platicamos con los regidores. Esto no es solo responsabilidad de una persona en particular, tenemos que revisarlo y debatirlo; hay mucho trabajo que ya se hizo anteriormente. Lo vamos a respetar, pero tampoco queremos que se metan por ahí. Lo que queremos es que el sector empresarial, los colegios lleguen a darle una última revisada; no más de tres semanas para que ahora sí, se pueda autorizar por medio de Cabildo y entonces se envíe al gobierno del estado”.