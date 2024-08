Gabriela Agúndez va por sus terceros Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028

La clavadista sudcaliforniana Gabriela Agúndez sigue destacándose en el ámbito internacional. A tan solo unos días de haber participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta ya tiene puesto el objetivo en Los Ángeles 2028.

Gabriela alcanzó un notable quinto lugar en la plataforma de 10 metros individual y en la plataforma de 10 metros en clavados sincronizados, junto a Alejandra Orozco. A pesar de no subir al podio, regresó con dos diplomas olímpicos para México.

“Obtuve dos quintos lugares que estuvieron muy bien trabajados. Me hubiera encantado, y en verdad yo anhelaba y soñaba con otra medalla. Me preparé mucho para esta competencia, me preparé durante todo mi proceso; dejé todo en mi día a día y dejé todo mi corazón, literalmente mi corazón y mi emoción en esa alberca,” comentó la atleta.