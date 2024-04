Alberto Guerra se roba el segundo show de Madonna en la CDMX

El actor cubano Alberto Guerra parece haberse convertido en íntimo amigo de Madonna, ya que no solo recientemente realizó una sesión de fotos junto a la cantante, sino que también fue invitado por la misma Reina del Pop a subir al escenario durante su segundo concierto en la Ciudad de México.

Básicamente, el modelo solo tuvo que sentarse en el escenario y calificar junto a la artista a los bailarines del Celebration Tour. Su presencia sorprendió al público, quien lo recibió entre gritos, ya que horas antes del evento se había filtrado una supuesta lista de invitados que resultó ser falsa.

En su encuentro en el Palacio de los Deportes, ambos se saludaron con besos y abrazos, mostrando gusto por volverse a ver. Incluso, el actor disfrutó del show en vivo cuando uno de los bailarines le mostró sus sensuales pasos, y él respondió dándole un par de palmadas en los pectorales.

En sus redes sociales, Guerra elogió a la intérprete de “Vogue” por su lucha por la libertad de expresión, la igualdad y los derechos humanos. Asimismo, destacó la diversidad cultural de su equipo y señaló la importancia de valorar nuestra propia cultura.

Y el juez invitado de Madonna en la segunda noche del #CelebrationTour en Ciudad de México fue Alberto Guerra:

Hasta ahorita no le han atinado a ninguna de sus supuestas filtraciones o especulaciones.

Ya veremos qué sorpresas nos tiene para las 3 noches restantes. pic.twitter.com/REQyG2B0Ch

— When I was very young… ⭕ (@DimeMarkin) April 22, 2024