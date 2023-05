Alcalde de Los Cabos anuncia aumento en cuartos de hotel

El alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, declaró recientemente que aunque hay planes de desarrollo para la ciudad que podrían resultar en un aumento en el número de habitaciones de hotel, la cantidad actual no es tan alta como se ha mencionado en algunas notas de prensa. En una nota, se mencionó que se venden miles de cuartos, pero el alcalde aclaró que esto no es necesariamente cierto.

Leggs Castro aseguró que la ciudad de Los Cabos está trabajando en el desarrollo y la relación entre la ciudad y el turismo para resolver el problema de movilidad y generar beneficios a largo plazo para la ciudad. Además, el alcalde mencionó que algunos ciudadanos se asustan por la idea de un aumento en el número de habitaciones de hotel, pero aseguró que se está trabajando para resolver el problema de manera gradual y avanzando poco a poco, para evitar afectar la movilidad en la ciudad.

“Se dice que hay mucho, pero en realidad no es tanto como se mencionó el día pasado en una nota, que venden tantos miles de cuartos. A lo mejor en el desarrollo natural de la ciudad de Los Cabos del Estado pudiera darse, sin embargo, en lo inmediato no es tanto como lo comentaron para que no se desesperen. Algunos, pues, se asustan porque si así no cabemos. Yo creo que sí tenemos que resolverlo, pero poco a poco, avanzada y ver que sí se puede avanzar y que no afecte tanto a la movilidad”.