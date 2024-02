Destituyen al director de OOMSAPAS La Paz; alcaldesa tomará la dirección

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, anunció este jueves que asumirá la dirección general interina del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz.

Esta decisión se toma tras la destitución de Mario Ramón Gálvez Gámez del cargo, luego de que los trabajadores sindicalizados expusieran diversas inconformidades en la gestión del organismo y se fueran a paro.

Quiroga Romero mencionó que estará al frente del OOMSAPAS por un periodo de 15 días, mientras se designa a un nuevo director general. Durante este tiempo, se enfocará en atender las necesidades más apremiantes del organismo y en garantizar el servicio de agua potable a la población.

“Algo pasa aquí en el organismo, ha habido directores que no funciona, hay algo más de fondo pero yo entiendo que están trabajando y yo lo veo, hagan de cuenta que ya era la directora del SAPA. Yo hablaba con los de Alcantarillado, con el área operativa, tomamos decisiones juntos, pero ahora tenemos que meternos un poquito más. Yo entiendo la preocupación de los compañeros que ven que a lo mejor algunos no den el ancho y se preocupan que esto vaya a seguir y eso no va a ser así”.