Alejandro Murat renuncia al PRI y anuncia Alianza Progresista por México

Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca, sorprendió al renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que le permitió llegar a la gubernatura del mencionado estado; así como otros cargos políticos.

En un mensaje difundido en redes sociales, anunció la creación de la Alianza Progresista Por México, un espacio inclusivo para la participación de todos los mexicanos.

En su comunicado, Alejandro Murat agradeció a la militancia del PRI y resaltó su trayectoria como diputado federal, director del Infonavit y gobernador, destacando su compromiso con los derechos del pueblo de México. Sin embargo, subrayó su negativa a formar parte de una “política de miedo y odio”.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida pública. Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección”, enfatizó.