Alemán y Gera MX cerrarán con broche de oro las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo

De nueva cuenta, el hijo pródigo de la música Rap en Los Cabos, el cantante Alemán, regresa para ofrecer por segunda ocasión un concierto en el marco de las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo 2025.

En rueda de prensa Alemán confirmó que será el próximo 22 de marzo en punto de las 11 de la noche cuando inicie este gran concierto, con el que se cerrarán oficialmente las fiestas.

Alemán anunció que este no será un concierto como cualquier otro, busca ser el inicio del Cabo Heat Festival, el cual busca en los próximos años atraer a los máximos exponentes del Hip-Hop en México y el mundo.

“Le estamos nombrando a este festival para poderlo hacer cada año. El hip-hop sería el principal género musical, queremos llamarlo Cabo Heat Festival. Este festival lo queremos hacer cada año, creo que por ahí el C-Kan es el que hace un festival muy grande de Hip-Hop, la idea es traer a los mejores artistas de México; todos los que estén sobresaliendo y darle la oportunidad en Los Cabos. Queremos traer artistas estelares nacionales y un internacional traerlo para acá, logrando hacer esta actividad cada año”.

El concierto iniciará a partir de las 6 de la tarde con diferentes grupos locales como El Clan del Rap, Banda Bastión y Muelas de Gallo, quien serán los encargados de abrirle el telón a la estrella de la noche.

Además de estos artistas, Alemán confirmó que el rapero Gera Mx también formará parte de esta gran cartelera del género urbano, además que compartirá escenario con Alemán.

“Vamos a tener un artista invitado, es el Gera MXM estará presente, se va subir a cantar unas canciones; son unas que me gustan y las quiero con especial dedicatoria. Él está muy contento, es mi gran amigo y sabe lo que representa para nosotros tener este concierto acá en casa. Me dijo que no se lo quería perder y él quiere venir”.

Por su parte el Ayuntamiento de Los Cabos realizará un homenaje a Alemán el próximo domingo en el Cerrito del Timbre en Cabo San Lucas, dónde se develará un mural en honor a su gran trayectoria.

