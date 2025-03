J-Hope en México: El cantante surcoreano vuelve luego de 8 años a tierras Aztecas

El kpop se hace presente de nuevo en México este fin de semana de la mano de OCESA K-pop, con la llegada de dos conciertos a Palacio de los Deportes.

Después de 8 largos años J-Hope regresa a tierras aztecas con su tour en solitario “Hope on the Stage” los días 22 y 23 de marzo.

La última vez que el ARMY mexicano pudo ver al rapero en vivo fue en la KCON 2017, evento realizado en la capital del país. En aquella ocasión, la mundialmente famosa boyband BTS compartió escenario con agrupaciones como NCT 127, MONSTA X y RED VELVET.

¿Quién es J-Hope?

Por si aun no lo sabes, y vives debajo de una roca te contamos quien es J-Hope y todo lo que necesitas saber sobre el cantante.

Nacido el 18 de febrero de 1994, bajo el nombre de Jung Ho-Seok, J-Hope es un rapero, compositor, cantante, bailarín, coreógrafo, modelo y productor surcoreano.

Perteneciente a la agencia Big Hit Music, Hoseok, es uno de los siete integrantes del grupo debutado en 2013 BTS, donde desempeña el lugar de rapero, bailarín principal y productor.

Antes de su debut con BTS, era un bailarín underground, que se presentaba bajo el nombre de “Smile Hoya”, con el cual ganó premios en competencias y festivales de baile, además de pertenecer a los grupos de baile callejero, GO Arts y NEURON.

En 2018 lanzo su primer mixtape en solitario con el nombre de “Hope World” donde canciones como “Daydream”, “Airplane”, “Hope World” y “HANGSANG” le daban paso a su identidad como artista en solitario.

Posteriormente durante 2019, nos sorprendió con el sencillo “Chicken Noodle Soup” una colaboración con la talentosa cantante de ascendencia mexicana Becky G.

Pero no sería hasta 2022 cuando el rapero presentaría su primer álbum de estudio “Jack in the Box” donde veríamos tono más introspectivo y un cambio en su estilo musical con sencillos como “MORE” y “Arson”.

Ese mismo año J-Hope se consolidaría como el primer artista surcoreano en estar en el escenario principal del festival Lollapalooza, demostrando el poder se su presencia en solitario.

Posible setlist

Aunque aún no se ha confirmado el repertorio oficial, el ARMY puede anticipar qué canciones formarán parte del setlist del artista basándose en presentaciones previas de la gira.

Se espera que los siguientes temas sean los que el publico mexicano este entonando durante los conciertos del 22 y 23 de marzo:

What if

Pandora’s Box

Arson

Stop

MORE

On the street (solo version)

Lock / unlock

I don’t know

I wonder

Trivia: Just Dance

Sweet Dreams

1 Verse

Base Line

HANGSANG

Airplane

Airplane PT.2

MIC Drop

Silver Spoon

Dis-ease

Outro: Ego

Daydream

Chicken Noodle Soup

Hope World

= (Equal sign)

Future

NEURON

Reglamento de seguridad: Que no puedes llevar al Palacio de los Deportes

Aunque pueden variar por evento, continuación te mostramos una lista de objetos no permitidos en el Palacio de los Deportes de acuerdo a su sitio web oficial:

Carteles de más de 11 x 43 cm, pancartas ni postes

Cámaras profesionales, equipo profesional de grabación de video o audio y accesorios para cámaras (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable, palos para selfies, Go Pros, estuches, tripodes, etc.)

(incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable, palos para selfies, Go Pros, estuches, tripodes, etc.) Luces ni baterías, a excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, IPads, tabletas, lectores)

(laptops, IPads, tabletas, lectores) Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti

Comida, bebidas, cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapes ni encendedores

Bolsa del diario, mochilas, funda de cámara, tote Bag grande y bolsas de mesh

Sustancias ilegales, armas y masajeadores

Rayos láser, luces químicas y guantes de led

Medicamentos de venta libre y peluches

Recuerda que tomar en cuenta el reglamento te garantizara una entrada ágil y sin contratiempos, con una experiencia segura y agradable durante el concierto.

¿Precauciones?

Trata de salir con antelación de tu casa, Shakira al igual que J Hope se presenta en CDMX el domingo 23 de marzo.

La colombiana estará cantando sus más grandes éxitos en el Estadio GNP Seguros, que se encuentra cerca del Palacio de los Deportes, por lo que se recomienda tomar precauciones por factores como multitudes, conglomeraciones, tráfico, estacionamiento y acceso al recinto.