Alerta por viruela símica: Hoteleros de Los Cabos refuerzan medidas de bioseguridad

Ante el incremento de casos de viruela símica en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer que la situación en África constituye una Emergencia de Salud Pública Internacional (ESPII). En respuesta, la Secretaría de Salud (Ssa) emitió un aviso preventivo de viaje debido al aumento de casos de ‘mpox’ (viruela símica) en África, una infección viral que provoca erupciones y lesiones en la piel y mucosas, las cuales pueden ser dolorosas.

Por su parte, el sector hotelero señaló que está atento y monitoreando la situación, ya que la última pandemia tuvo un fuerte impacto económico y de salud en el destino, así lo mencionó en entrevista Lilzi Orcí Fregoso, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

“Ahorita vamos a estar muy atentos precisamente a todas las indicaciones que nos indica la Secretaría de Salud, se está monitoreando este tema, ya hubo por ahí comentarios por parte de la Organización Mundial de la Salud. Este tema de salud y con las pandemias y con lo que hemos vivido en los últimos años no lo hemos tomado muy enserio por todas las consecuencias que pudiera ocasionar no nada más en la hotelería, si no en todos los aspectos obviamente de la salud tanto de los colaboradores, como de los visitantes”.