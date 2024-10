¿Por qué la alerta sísmica es más efectiva en el centro del país que en las costas?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX®) opera bajo un modelo que maximiza su eficacia en función de la distancia entre el epicentro de un sismo y las ciudades donde se activa la alarma. Este sistema pionero, que cuenta con 96 sensores en la región sísmica más activa del país, principalmente en la costa del Pacífico, advierte a la población con un tiempo de anticipación de entre 20 y 120 segundos, según la cercanía al epicentro.

Con el SASMEX®, los sensores sísmicos calculan parámetros utilizados para el pronóstico de un sismo fuerte próximo a su zona de cobertura, estos parámetros se envían por radio a sistemas de cómputo ubicados en la ciudad a alertar.

La información de los sensores sísmicos próximos al lugar del sismo, permite la emisión automática de avisos de alerta vía onda de radio que anticipan los efectos de un sismo fuerte, porque las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas.

Desde 2012, SASMEX® cubre los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Utilizando tecnología de detección avanzada, SASMEX® analiza la magnitud y energía de un sismo en los primeros segundos y envía una alerta cuando dos o más estaciones rebasan los niveles preestablecidos.

Las ciudades como Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Morelia y Acapulco se encuentran dentro de las zonas alertadas, beneficiando a 25 millones de personas que, al escuchar la alarma, ganan valiosos segundos para implementar sus protocolos de emergencia.

Los sensores del SASMEX® monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud. Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.

El sistema de alerta sísmica ha sido diseñado con base en los criterios de alerta temprana de la ONU, y se ha consolidado como una herramienta de protección civil de alcance gratuito y público, reconocida por las autoridades federales y locales.