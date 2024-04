Alertan por ataque de posibles abejas africanizadas en La Paz

A través de redes sociales, la Clínica Veterinaria El Centenario alertó por el ataque de posibles abejas africanizadas a un perro, el cual murió.

La mascota recibió cientos de aguijonazos que le provocaron un shock anafiláctico.

El ataque ocurrió este sábado en el ejido El Centenario, en La Paz. En la publicación, los veterinarios pidieron a los vecinos de esa zona, así como aquellos de El Comitán y Chametla, que tomen precauciones, pues podrían presentarse nuevos ataques de abejas.

Los médicos escribieron el siguiente mensaje:

“Atención vecinos del Centenario, Comitán, Chametla etc. El H cuerpo de bomberos nos trajo hoy 06 de Abril a las 14:00 a un perrito atacado por abejas aparentemente africanizadas y nos comentaron de varias personas afectadas. Extremen precauciones! No deje niños o mascotas sin atención y llame al 911 si las ve!

El perrito no lo logró. Llegó en shock anafiláctico con varios cientos de aguijones!

Por favor difunda el mensaje!”.

Junto al texto, compartieron tres fotos: una del perro fallecido, otra de los aguijones, y la tercera de uno de los aguijones visto bajo un microscopio. En la misma publicación, algunos ciudadanos comentaron que han visto un aumento en la presencia de abejas en la región.

Tan solo hace unos días, el 3 de abril, los Bomberos Veteranos Voluntarios de El Centenario atendieron un reporte de un enjambre de abejas en un domicilio.

El enjambre, que de acuerdo con los bomberos era de tamaño considerable, se encontraba en una casa ubicada en las calles Colima y Emiliano Zapata, en Chametla. Tras las labores de los elementos, este fue retirado y reubicado.

jb