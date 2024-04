“Chicharito” Hernández desata memes tras marcar su primer gol con Chivas

No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y después de 4,999 días, Javier Hernández volvió a marcar en la Liga MX.

“Chicharito” Hernández aprovechó una deficiente marcación defensiva y frente a Iván Rodríguez empujó el esférico al minuto 35.

Esta anotación generó una gran reacción en las redes sociales, donde cientos de memes hicieron referencia al actuar del exjugador del Real Madrid.

Los mejores memes del gol de “Chicharito” Hernández

El primer gol de Chicharito tenía que ser con un asistencia de nuestro Piojo pic.twitter.com/NyekXOgnsV — Francisco (VillaVillaPanchismo) (@xPxncho_17) April 7, 2024

Chicharito volvió meter gol con el Club Deportivo Guadalajara pic.twitter.com/bkMUJZlRw8 — Fidelinho Kong (@Fidelsnap) April 7, 2024