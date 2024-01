¿Le gustó? Alfredo Adame besa a ‘La Divaza’ en La Casa de los Famosos (VIDEO)

Alfredo Adame, el polémico actor mexicano, volvió a posicionarse dentro de las tendencias en redes sociales, luego de que tras su llegada a ‘La Casa de los Famosos’ comenzó a generar mucho contenido viral.

Y es que todo comenzó cuando, dentro de una charla con sus nuevos compañeros, emitió una serie de declaraciones en torno a su relación más conocida, lo que de inmediato lo colocó al centro de la atención mediática.

Sin embargo, tan solo unas horas después del suceso, ahora protagonizó un momento particular junto a otro de los participantes del programa.

Fue entonces que Adame besó a ‘La Divaza’, un joven influencer que se declaró parte de la comunidad LGBTTTIQ+, motivo que de inmediato se robó la atención de los espectadores, quienes, por supuesto, difundieron de forma masiva el fragmento del reality show.

El momento que para los demás artistas causó risas y emoción, llega luego de que al también conductor se le ha etiquetado como “homofóbico” en más de una ocasión, por lo que aprovechó el espacio para asegurar que él “no discrimina a nadie”, pues en los últimos días, trascendió que realizó comentarios en contra de Wendy Guevara:

“Les voy a decir una cosa: a mí me enseñaron de niño que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no reconozco géneros, no reconozco religiones, pieles, colores de ojos, de cabello. Yo lo único que reconozco son los seres humanos. Para mí el ser humano, el que sea, sea cual sea su elección, merece todo mi respeto… y mis besos también”, señaló.