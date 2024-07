Alga no identificada habría provocado la mortandad de sardinas en La Paz

El domingo 14 de julio, cientos de sardinas aparecieron muertas en el malecón de La Paz y en algunas playas de la zona. Los ejemplares presentaban signos evidentes de descomposición. Aunque hasta el momento se desconoce qué provocó la mortandad de estos peces, se sospecha que habrían consumido un alga no identificada.

Tras el varamiento de los animales, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) tomó muestras de agua de la bahía de La Paz. Con los análisis, se descartó la presencia de floraciones tóxicas de algas, o marea roja. Sin embargo, de acuerdo con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, la culpable podría ser un alga no identificada.

“La última información que nos dieron es que probablemente un alga, no identificada haya hecho que, junto con el calor, el cambio climático, mató a un cardumen, no a todos, pero sí a ese cardumen que vino a dar acá […] Pensábamos también que un barco hubiera tenido que liberar porque se le murió, porque no tenía hielo o algo, pero se descartó eso. Entonces se considera que un alga mortal ahí se les atravesó y el cardumen consumió eso”, precisó.