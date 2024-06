“Alito” y Marko, la que perdió fue Xóchitl, pues ellos ganaron

En el PRI y el PAN ya varios militantes piden hacer una revisión de la actuación de sus dirigentes, luego de los resultados desastrosos que obtuvieron en las elecciones del pasado domingo. En especial, nos dicen, el dirigente tricolor Alejandro Moreno tiene mucho qué explicar a la militancia por la debacle en la que se encuentra el partido. Aseguran que habrá que analizar qué tanto influyeron en la derrota y el debilitamiento del otrora partidazo, los pleitos que Moreno tuvo con y figuras relevantes como Miguel Ángel Osorio, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Adrián Rubalcava, Alejandra del Moral y Alfredo del Mazo, por citar sólo a algunas. Pero mientras se ve si hay o no reflexión y autocritica, en los hechos, los líderes de ambos partidos aliancistas no perdieron, a pesar de la derrota de Xóchitl Gálvez, pues tanto el panista, como el priista, tienen asegurado un lugar en el Senado como candidatos plurinominales, es decir sin hacer campaña ni despeinarse.

Sí recibirá AMLO a Sheinbaum durante su retiro

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene las puertas abiertas en la Quinta de Palenque, Chiapas, donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido que pasará su retiro una vez que concluya su mandato. Y aunque AMLO había señalado en reiteradas ocasiones que no recibiría amigos, políticos, empresarios, solo a su familia, con la única condición de no hablar de política, ayer reveló que si ella lo busca sí la recibiría. “Si ella me busca, sí, porque es mi Presidenta, va a ser mi Presidenta, pero yo voy a procurar no molestarla”.

Se preparan los equipos de transición

Nos comentan que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, prepara un calendario para la transición de gobierno con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Nos dicen que se tiene pensado iniciar este proceso a partir de la siguiente semana. Se espera que haya reuniones con los actuales secretarios, principalmente con Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda, y con Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad. Nos dicen que también en su agenda estaría planeando volver a recorrer el país -a finales de junio- para agradecer a los aproximadamente 35 millones de votantes que le dieron su respaldo en las urnas.

El nuevo rector de la Universidad del Ejército, y la misión que cumplió para AMLO

Luego de 47 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas, el General de División piloto aviador de Estado Mayor, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, tomó posesión como director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Nos comentan que el general está recién desempacado de Washington donde ocupó el cargo de agregado militar y aéreo de la Embajada de México en Estados Unidos. El divisionario es egresado del Heroico Colegio Militar y nos hacen ver que cumplió con éxito una de las principales y más confidenciales misiones estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador: el rescate del expresidente Evo Morales de Bolivia en noviembre de 2019.

