Diputada Alondra Torres responde sobre presuntas investigaciones en su contra

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Alondra Torres García, declaró no haber recibido notificación oficial respecto a las presuntas investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur en su contra. Derivadas de presuntas irregularidades durante su periodo como síndica municipal de Los Cabos en el periodo 2021-2024.

Cabe mencionar que hasta el momento se ha vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad por simulación al ex alcalde de Los Cabos, Oscar “N” y al extesorero, José “N”.

Alondra Torres destacó que, durante su gestión, actuó conforme a las responsabilidades propias de su cargo, que se limitaban a labores de vigilancia administrativa. En este sentido, indicó que en su momento presentó denuncias ante la Contraloría Municipal.

La diputada también aclaró las limitaciones legales y operativas que tenía en su cargo de síndica municipal de Los Cabos. Explicó que su labor era supervisar las acciones de la administración, pero no tenía autoridad ejecutiva para tomar decisiones directas o girar instrucciones a los funcionarios.

“El síndico lo que hace es vigilar. Yo no tengo facultades ejecutivas o no tuve facultades ejecutivas, yo no mando, yo no puedo ordenarle o en su momento no podía ordenarle a ningún director, de ninguna área hacer o no hacer las cosas. ¿Qué hace? Vigila. Cuando alguna situación dentro de esta vigilancia no es normal o pues va a la mejor en contra de lo que es una administración se levantan las denuncias correspondientes”, puntualizó Alondra Torres.