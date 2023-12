Estudiante de primero de primaria amenazó a sus compañeros con una navaja en La Paz

Una madre de familia denunció actos de bullying hacia su hijo por parte de otro compañero, en el salón de clases de 1er. grado, en la primaria Adolfo López Mateos, ubicado en la colonia Calafia, en la capital del estado.

Comentó que hace 8 días un compañero que posee una navaja amedentró al alumnado dentro del salón de clases, incluyendo a su hijo:

“Resulta que días atrás, un compañero de mi hijo traía una navaja; asustó a los niños diciéndoles que los iba a picar si no se callaban, y así. Yo supe por qué mi hijo me dijo; desde ahí creo que están actuando mal porque nos debieron haber comunicado, tenemos derecho y ellos la obligación de decirnos cualquier situación que ocurre con nuestros hijos estando dentro del plantel”, dijo.

De acuerdo con la denunciante, ni docentes ni directivos han tomado cartas en el asunto. “No han hecho nada”, enfatizó. Inclusive fue con la subdirectora, pero desconocía totalmente lo que ocurría en la primaria. A su vez, expresó que ella no es la única que ha buscado ser escuchada por parte de los directivos.

Hace 4 días, la madre recibió una llamada por parte de la maestra encargada de 1.er grado, quien señaló que su hijo había sido atacado por el mismo compañero, pero ahora con un lápiz; su intención era picarle el ojo, y alcanzó a lastimarlo cerca del lagrimal:

“El mismo niño de la navaja, le picó el lápiz, le quedó en el lagrimal a mi hijo. Gracias a Dios no le picó el ojo; pero entonces yo fui, hablé con la subdirectora y le dije “a ver”, claro que sí, yo me molesté mucho porque no hay ninguna medida de seguridad”, manifestó.