67 muertos: saldo de choque aéreo entre avión de American Airlines y helicóptero en Washington

Un avión de American Airlines y un helicóptero militar colisionaron en el aire la noche de este miércoles, cayendo al río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington DC. Según informes preliminares, 67 personas habrían fallecido en el accidente.

El avión, un Bombardier CRJ700 operado por American Airlines en el vuelo AA 5342, procedente de Wichita, Kansas, transportaba 60 pasajeros y cuatro tripulantes. Entre los viajeros se encontraba un grupo de patinadores artísticos. A bordo del helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense viajaban tres soldados.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que la colisión ocurrió cuando el avión se acercaba a la pista de aterrizaje alrededor de las 21:00 hora local (02:00 GMT del jueves). El impacto fue registrado por cámaras de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una rueda de prensa que no hay sobrevivientes y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. También anunció la apertura de una investigación a cargo de la FAA, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y el ejército estadounidense.

John Donnelly, jefe del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia en Washington DC, informó que hasta el momento se han recuperado más de 30 cuerpos del avión y uno del helicóptero. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en la zona.

Trump señaló que el avión seguía su ruta habitual y que el helicóptero se encontraba en un “ángulo increíblemente malo” al momento del choque. Se espera que la investigación determine las causas exactas del accidente.

Por su parte, la compañía American Airlines la tarde de este jueves dio a conocer por medio de redes sociales que estaban enfocados en apoyar a los familiares de las personas que viajaban en el vuelo 5342, por lo que dieron a conocer como se podían contactar con la empresa.

We’re focused on taking care of the families and loved ones of those on Flight 5342. If you believe you have a family member or loved one on board, please contact us at 1-800-679-8215. Those calling from outside the U.S. can visit https://t.co/MN5QY6WEQU for additional phone…

— americanair (@AmericanAir) January 30, 2025