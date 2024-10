Al puro estilo AMLO, Claudia Sheinbaum critica a Calderón tras sentencia de García Luna

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la sentencia que le fue interpuesta a Genaro García Luna en Estados Unidos, que tendrá que pasar 38 años en prisión por los cargos que lo relacionan con el crimen organizado.

LEER MÁS: García Luna es sentenciado a 38 años de prisión en EU

Durante “la mañanera del pueblo”, la mandataria aseguró que un caso como el del exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón no puede volver a ocurrir e incluso hizo eco de las palabras que dijo el juez Brian M. Cogan, donde comparó a García Luna con el mismo “Chapo” Guzmán.

“No puede volver a suceder en México, se aceptaba que hubiera víctimas colaterales, hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el ‘Chapo’, un personaje reconocido por ser narcotraficante, lo que no puede haber es hipocresía”, dijo en un primer momento Sheinbaum.

Además, al fiel estilo de Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para criticar el sexenio de Calderón y su polémica “guerra contra el narcotráfico” que dejó miles de muertos y personas desaparecidas.

“No es menor, habla de la decadencia del sexenio de Calderón, después siguió hasta que llegó la Cuarta Transformación, ¿cómo es posible que declaró una guerra en su país? Guerra quiere decir permiso para matar y pone al frente de esa guerra a alguien que durante seis años, ahora resulta que no se dio cuenta. Al pueblo de México no se nos puede olvidar”, finalizó.