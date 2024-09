AMLO descarta “cambio de favores” con Yunes por aprobación de reforma judicial

Luego de la polémica que se generó por la aprobación de la Reforma Judicial, y de como Morena y sus aliados habrían hecho algún “acuerdo oculto” para que el senador panista Miguel Ángel Yunes Linares, votara a favor, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el tema.

Durante la mañanera de este miércoles 11 de septiembre, AMLO fue cuestionado al respecto, y fiel a su costumbre, aseguró que nadie en Morena se prestó para hacer acuerdos o cambio de favores con Yunes padre o su hijo.

“No me informó pero no creo yo que haya transado. Eso no lo hace ningún integrante de Morena, eso era lo que se hacía en los tiempos de Salinas. Eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo, pero no un dirigente de Morena como se supone: impunidad, dinero, amenazas, no, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación”, expresó AMLO.