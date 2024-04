AMLO endurece sus ataques contra Salinas Pliego: “A él le gustan los yates, a mí me daría vergüenza”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no dejó morir el pleito que mantiene contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, y aunque pidió respeto, duró casi una hora hablando de él en la mañanera de este jueves 25 de abril.

Y es que el mandatario mexicano comenzó su tradicional conferencia respondiendo a los nuevos ataques que hizo Salinas, donde lo llamó “gobiernicola” y aseguró que a los funcionarios les “gusta mucho vivir bien, del dinero de la gente”.

AMLO, fiel a su característica de #Gobiernicola mentiroso… dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de @Azteca. Da PENA verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el #BañaGatos de @JesusRCuevas le hacen honor a la investidura presidencial. Y la… pic.twitter.com/hWbbXfB6bC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 24, 2024

Ante esto, López Obrador quiso mostrarse sereno, y decir que respetaba al dueño de Grupo Salinas, no sin antes recordar que hay diferencias entre ambos por el tema del pago de impuestos, y más recientemente, por la concesión de un campo de golf en Oaxaca.

“Iniciaron la campaña contra los ‘gobienicolas’, porque así nos llaman, empezaron a decir que vamos a robar las pensiones, ahora si que safo (…) ya conocen mi filosofía a mí no me importa lo material no me interesa el dinero (…) respeto a quien tiene dinero porque no todo el que tiene es malvado, y merece respeto, estoy en contra de la riqueza mal habida”, expresó.

Lo anterior porque acusó que TV Azteca ha hecho una campaña en su contra, y el de su gobierno, sobre todo porque tienen toda la semana informando sobre el polémico Fondo de Pensiones del Bienestar, que algunos acusan busca despojar a los ciudadanos de todos sus ahorros.

Pero el cruce de declaraciones no quedó ahí, y es que AMLO reconoció que había diferencias de pensamiento entre ambos, pero aprovechó para lanzar una dura crítica disfrazada de un simple comentario.