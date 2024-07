AMLO habla sobre atentado a Donald Trump y descarta afectaciones para México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre el atentado del pasado sábado 13 de julio que sufrió el exmandatario estadounidense, Donald Trump, durante un mitin en la ciudad de Pensilvania.

LEER MÁS: Donald Trump está fuera de peligro tras atentado durante mitin en Pensilvania

Durante la mañanera de hoy lunes, López Obrador se dijo contento porque no mataron a Trump y todo quedó en solo lesiones, además, rechazó la violencia ejercida durante las campañas electorales en el país vecino.

“Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar. La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza; además, es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir”, indicó.

Ante la pregunta si este atentado podría afectar de alguna manera a México, AMLO dijo que esto no era una opción, dado que no murió Donald Trump, y por lo tanto, no se generó un clima inestable, sobre todo en las bolsas del mundo.

¿Cómo se enteró AMLO del atentado en contra de Trump?

Según explicó el mandatario mexicano, él y Claudia Sheinbaum, presidenta electa, estaban de gira en Puebla cuando se enteraron de lo que había pasado, y tras confirmar de qué se trataba, decidió compartir un tuit condenando los hechos.

“Estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa, ella en su teléfono vio la imagen, todavía inicial y ya buscamos más; eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver, observé, en el primer video que el expresidente Trump antes de ir al suelo se tocó la oreja y ya de inmediato nos expresamos, no había información suficiente, pero condenamos el hecho, sea como sea, porque nos sabíamos, como nadie sabía“, finalizó.