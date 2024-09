AMLO confirma que su hijo Andrés Manuel López Beltrán sí va a Morena

Ante los rumores sobre que Andrés Manuel López Beltrán pudiera incursionar en la política mexicana, una vez que termine el gobierno de su padre, Andrés Manuel López Obrador, es su padre, el titular del Ejecutivo, quien despeja estas dudas.

López Obrador admite que su hijo “Andy” López Beltrán participará en política. Afirma que no trabajará en su gobierno, pero que si se involucrará en Morena y que quiere ser electo.

Durante la mañanera de este lunes 09 de septiembre, el mandatario mexicano confirmó que uno de sus tres hijos mayores sí podría buscar un cargo, pero no en la administración de Claudia Sheinbaum, sino en el partido Morena, que él mismo fundó.

“Aprovecho para informarles que José Ramón me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena”, expresó AMLO.