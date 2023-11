AMLO acepta renuncia de Arturo Zaldívar; planea terna de puras mujeres para sustituirlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aceptó formalmente la renuncia de Arturo Zaldívar, a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la mañanera de este miércoles, López Obrador adelantó que hoy enviará al Senado el oficio para que se formalice la renuncia de Zaldívar, también conocido por su fanatismo hacia Taylor Swift.

“El procedimiento es de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado; después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución”, puntualizó.

El mandatario mexicano adelantó que ya está pensando en sus propuestas, pero aseguró que muy probablemente se trate de puras mujeres, ya que aseguró que eran “firmes”.

Incluso bromeó con los reporteros presentes, sobre las propuestas a ministros que ha hecho en el pasado, ya que, según él, no le atinó.

“Entonces ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino porque he propuesto cuatro y dos salieron ‘conservas’”, mencionó el Ejecutivo.

¿Qué opina AMLO sobre la unión de Arturo Zaldívar al equipo de Sheinbaum?

Al ser cuestionado sobre la decisión del ministro de unirse al equipo de Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la presidencia por Morena, López Obrador prefirió guardar silencio.

“Eso es otra cosa, no me quiero meter, eso vamos a dejarlo a los analistas (…) es cuestión de interpretación, si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar”, finalizó.