¡Lo aplastó! Niño se atraviesa en entrada de novios y choca con fotógrafo (VIDEO)

A través de redes sociales se viralizó un video que captó el momento exacto en que un niño se atravesó durante la entrada de unos novios en su boda.

Ante ello, el intenso debate sobre el tema de “bodas sin niños” volvió a surgir, lo que ocasionó una evidente polémica entre los internautas.

Pero eso no fue todo, pues justo cuando el pequeño se metió en la escena, el fotógrafo contratado para el evento estaba tomando fotos, por lo que al chocar con él, aplastó al niño.

Según las imágenes del clip, no fue tan solo el pequeño el que cayó al piso, pues también el profesional quedó tendido con todo y su equipo de fotografía.

Además, el incidente se robó la atención de los espectadores de la fiesta, quienes centraron su atención en el vergonzoso momento, antes que en la llegada de los verdaderos protagonistas: la pareja recién casada.

El audiovisual dura tan solo cinco segundos, pero ese tiempo fue suficiente para que lo retratado indignara a la mayoría de los usuarios en las redes sociales.

Sin embargo, pese a que se creería que las críticas se dirigen hacia el fotógrafo, es en realidad a los padres del menor que provocaron el incidente al “no cuidar correctamente” a su pequeño.

Incluso, algunos argumentaron que con el descuido de los padres, el momento tan especial para la pareja se arruinó.

Además, los cibernautas recordaron que lo mejor es que en ese tipo de eventos se especifique que no se permite la entrada a niños:

“No niños en bodas”; “Y de seguro se enojaron los padres con el fotógrafo por haberlo tirado”; “Si no tengo quien cuide de mis hijos…prefiero no ir…sé lo que tengo y no quiero tragedias”, son algunos de los comentarios que se leen.