AMLO acusa que Samuel García es víctima de acoso y fuertes presiones: “No está solo”, dice

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostró su apoyo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya que aseguró está siendo víctima de acoso y fuertes presiones.

Durante la mañanera de este lunes 17 de junio, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre los procesos de impugnación que se realizaron en Jalisco y Monterrey, respectivamente, y aunque sobre el primero no quiso opinar, sí externó su descontento por lo que pasa en la “Sultana del Norte”.

“En el caso de Nuevo León sí quiero expresar nuestro apoyo al gobernador Samuel García y decirle que no está solo porque está siendo víctima de un acoso de fuertes presiones. Están, incluso, personas no identificadas golpeando a sus colaboradores cercanos, van un colaborador en su carro, lo bloquean, lo paran, es gente que no está identificada”, contó el mandatario mexicano.

AMLO reveló que tienen documentados las agresiones que se han hecho en contra de personal de Samuel García, e incluso hizo un llamado a las personas involucradas en estos ataques para que se detengan.

“No está solo”: @lopezobrador_ muestra su apoyo a @samuel_garcias AMLO aseguró que el gobernador de Nuevo León es “víctima de un acoso y fuertes presiones”. pic.twitter.com/HIxCDnN9tV — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 17, 2024

“Ya de todas maneras di instrucciones para que se presente un escrito a la FGR y se haga una investigación, y eso no se puede permitir, eso no conviene a nadie, independiente de qué partido es el gobernador, nosotros tenemos que buscar siempre la estabilidad política y no permitir actos vandálicos”, agregó en su mensaje.

Lo anterior comenzó cuando Mariana Rodríguez, candidata de MC a la alcaldía de Monterrey, denunció que gente de Adrián de la Garza había golpeado a sus colaboradores, e incluso mostró video.

Ella acusó abiertamente a la Fiscalía de Nuevo León de colaborar en estos ataques, y por lo tanto, señaló que impugnaría el resultado de los comicios del 2 de junio, para que sea el Tribunal quien determine qué ocurrirá.