¿AMLO se burló de Xóchitl Gálvez por su mala pronunciación de inglés?

El momento viral que tuvo Xóchitl Gálvez, cuando habló en inglés durante uno de sus eventos en Estados Unidos, parece que no pasó desapercibido para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que Xóchitl se posicionó en las tendencias de “X”, antes Twitter, por su ahora famosa frase: “yujab tu wok da tok”, que generó una ola de críticas y memes en todas las redes sociales.

De la escuelita de inglés a la que van Peña Nieto y López Dóriga, les traemos a su mejor alumna: pic.twitter.com/iaB6lCQl6c — Monero Rapé ✍🏼 (@monerorape) February 6, 2024

Xóchitl, en realidad, lo que quiso decir a Biden fue “You have to walk the talk”, un llamado para que predicara con el ejemplo. No obstante, su mensaje fue completamente olvidado, y las burlas llegaron en su lugar.

Y tal parece que López Obrador hizo un guiño al error de la candidata opositora, pues al finalizar su tradicional mañanera, realizó una peculiar petición a las autoridades electorales.

“Hay un diablito en las redes que dice que el próximo debate, porque ya ven que hay que ser internacionalistas (…) ahora el diablillo está sugiriendo que como somos internacionalistas, y es importante la globalidad, sugieren que un debate de los candidatos se haga en inglés”, dijo entre risas el mandatario mexicano.

El diablillo, como dijo, puede ser cualquier persona a quien él denomine opositor, pero también, a miembros de los medios de comunicación, sin embargo y como es costumbre, no dijo nombres.

AMLO rara vez menciona a Xóchitl Gálvez por su nombre, según él, porque el INE se lo ha restringido, no obstante, sí hace señalamientos sobre sus discursos o acciones.