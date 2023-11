AMLO prefiere guardar silencio sobre posible salida de Ebrard de Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue con su línea de guardar silencio en todo lo referente a su excompañero, Marcelo Ebrard, y mostrarse políticamente correcto.

Durante la mañanera de hoy, reporteros cuestionaron a López Obrador sobre la posible salida de Ebrard de Morena, ya que hoy es la fecha límite que este último estableció para decidir si se queda o no.

Ante esto, el mandatario no quiso hablar demasiado, y aseguró que Marceo es libre, y debería actuar como él lo desee.

Asimismo, repitió los halagos hacia el excanciller mexicano, a quien calificó como “una gente inteligente, lo sostengo, me consta, no solo trabajamos juntos, nos tocó participar para ser candidatos a la presidencia”.

Después procedió a hablar sobre la vez que ambos competían por la candidatura a la presidencia, y que según él, pese a que Ebrard recibía el apoyo de los medios, se portó a la altura y aceptó su derrota.

Por eso, hizo un llamado a la unidad, y pidió que se piense en el proyecto, pero sobre todo, en los mexicanos que desean un cambio.

“Ojalá y se dé la unidad, pensando en el proyecto, si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista”, aseveró.