Transporte hotelero a nada de caer por el mirador de Costa Azul

Un camión de transporte hotelero estuvo a punto de caer por el mirador de Costa Azul de San José del Cabo, luego de que quedará semi suspendido al límite del barranco, incidente que ocasionó la movilización de unidades de emergencias de San José del Cabo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 la madrugada de este jueves 09 de noviembre. Aunque no se ha informado la mecánica de los hechos, se presume que el conductor habría perdido el control, ocasionando que colisionara con el muro de contención. En atención al incidente, acudieron las unidades M-10 y C-1 con personal del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, quienes informaron que la unidad no llevaba pasajeros, por lo que no se reportaron lesionados, solo daños a la estructura del muro de contención.

Asimismo, al lugar se trasladaron unidades de la Guardia Nacional para llevar a cabo el parte informativo de los hechos, así como el deslinde de responsabilidades.

LLG