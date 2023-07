Pese amparo de Canirac para fumadores, Coepris destaca cumplimiento de establecimientos

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) ha obtenido un recurso de amparo para restablecer las zonas exclusivas para fumadores, previamente eliminadas por la Ley Antitabaco.

Esta decisión ha generado controversia, ya que el argumento principal de la Ley era proteger la salud de las personas que consumen tabaco en espacios cerrados. A pesar del amparo, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California Sur enfatiza que los establecimientos deben seguir cumpliendo las directrices sanitarias establecidas por la dependencia de salud, informó a través de su titular José Manuel Larumbe.

“Ellos están en todo su derecho de recurrir a un recurso legal, en esa medida nosotros tenemos que revisar en la parte que marca la ley, que es lo que sí entra dentro del amparo en caso de que todos los establecimientos lo tengan. Se seguirá trabajando en medida de la ley, y las normas lo represente, sobre todo nuestras atribuciones son vigilar que se respeten la medida. Recordemos que la Ley Antitabaco, dentro de su esencia es cuidar de la salud de los niños y las personas que no fuman; esos fumadores pasivos que se les llamaba no corran el riesgo de alguna enfermedad.”

La Coepris resalta que los establecimientos han sido sumamente comprometidos en cumplir con la Ley General para el Control de Tabaco, priorizando la salud de sus comensales. Esto ha evitado la necesidad de suspender restaurantes y bares que no acatan la normativa.

“Los establecimientos han sido socialmente responsables, de momento no se ha sancionado a nadie por esta ley. Porque es una ley que se viene trabajando desde años anteriores, ha ido avanzando y sobre todo que ya existe una cultura de fumar en espacios cerrados, no fumar cerca de personas que no fumen. Yo creo que se ha avanzado mucho, los negocios si han sido socialmente responsables, pero te comenté que vamos a ser muy respetuosos con lo que ellos hayan establecido ante la ley”.