Amparo García, nueva directora de CPS Media Los Cabos

CPS Media Los Cabos tiene nueva dirección. Amparo García, reconocida locutora y comunicadora de la región, fue designada como la nueva directora de este importante grupo de comunicación en Baja California Sur.

Con una amplia trayectoria en medios, García destacó en sus redes sociales sobre el importante compromiso que acaba de asumir al estar a la cabeza de Radiante Los Cabos 89.1 FM, TV MAR, y Tribuna de México.

“¡Acabo de comprometerme! Firmé y me casé. ¡Estoy feliz! ¡Es un súper reto, que sé que con trabajo en equipo lograremos nuestras metas! Gracias CPS por abrirme las puertas de su casa y darme la oportunidad de llevar la Dirección General de Radiante Los Cabos 89.1 FM, TV MAR, Imprenta y Tribuna. Muy feliz por esta oportunidad. Así que señoras y señores, esperen MUCHAS NOTICIAS”, dice su mensaje donde ha recibido múltiples felicitaciones.

Amparo García, una voz ícono en Los Cabos

Amparo es originaria de Navolato, Sinaloa, sin embargo, su voz la llevó a ser reconocida en Los Cabos y sus alrededores. No solo ha trabajado como lectura de radio, sino que también destaca como la voz oficial del Abierto Mexicano de Tenis.

En una entrevista que ofreció a Milenio en el año 2023, destacó que su carrera no ha sido color de rosa y como muchas mujeres, se ha enfrentado a retos, sin embargo, destaca su perseverancia para seguir mejorando en el ámbito laboral.

“Yo sí me he topado con dificultades durante el tiempo que he estado trabajando, no solo he estado en medios de comunicación o frente a un micrófono, también he estado en escuelas, en instituciones, de capacitación, entre otros trabajos que he tenido y sí me ha tocado el que por ser mujer no tengo los beneficios que tienen los que están a la par mía y que son caballeros”, contó al medio antes mencionado.