Aplazan audiencia penal en contra de ex contralora del estado de BCS

La primera audiencia penal en contra de la excontralora general de Baja California Sur en la administración de Carlos Mendoza Davis (2015-2021), Sonia Murillo Manríquez, fue aplazada para el 16 de mayo de 2025 a las 9:30 horas. La reprogramación se decidió en la sesión del 3 de abril, luego de que la defensa particular solicitara tiempo adicional para revisar la carpeta de investigación, que consta de 600 hojas.

Murillo Manríquez, quien también fue diputada federal por el Partido Acción Nacional (2021-2024), está acusada por la Fiscalía Anticorrupción en la entidad de complicidad en presuntas irregularidades financieras relacionadas con la empresa Viajes Perla.

Durante la audiencia inicial, realizada en el Centro de Justicia Penal en la capital del estado, Murillo Manríquez expresó que se presentó al ser notificada y que está en proceso de conocer el contenido de la carpeta de investigación para atender el proceso legal correspondiente.

Al ser cuestionada sobre su posible incorporación al Ayuntamiento de La Paz, Murillo Manríquez aclaró que no tiene intención de integrarse a ninguna administración pública. Esto, luego de que se especulara sobre su participación en el gobierno municipal tras la publicación de una fotografía en las redes oficiales de la alcaldesa, Milena Quiroga, donde ambas aparecen juntas y ella sostiene una playera con el logo del ayuntamiento.

“Todos los días yo hago ejercicio, todos los días ruedo para el mismo rumbo y coincidimos y ahí yo lo único que le explicaba son temas relacionados a la vialidad y ahorita yo no tengo… Estoy trabajando en lo particular, no tengo ahorita pensado incorporarme a ningún lado”, indicó Murillo Manríquez.