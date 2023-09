Ana Guevara niega acusaciones de deportistas en su contra

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, negó todas las acusaciones que se han vertido en su contra sobre el presunto desvío de recursos y falta de apoyos a los atletas y los sucesos recientes con las disciplinas acuáticas.

Durante su visita al mundial de Parataekwondo en Boca del Río, Veracruz, donde la delegación nacional tuvo excelente participación, la titular de la Conade respondió a las acusaciones de los atletas por el retiro de apoyo.

La funcionaria detalló que, a excepción de los deportistas de las disciplinas acuáticas, todos los atletas afiliados a Conade reciben sus becas y han tenido éxitos en las distintas competencias nacionales e internacionales.

“Nomás no tienen apoyos los acuáticos, los demás todos están bien. Y eso no lo podemos cambiar derivado a que está controvertido el tema de la Federación (Mexicana de Natación), un Comité Estabilizador ilegal y eso es lo que tiene truncado el mecanismo de atención a los deportistas, pero el resto están bien, han viajado, se han atendido sus necesidades, tienen sus apoyos, sus equipos multidisciplinarios, lamentablemente no podemos violentar el marco legal para dar pauta a otra situación”.