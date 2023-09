45 mujeres víctimas de violencia de género han solicitado refugio en La Paz, en lo que va de 2023

La Paz.- Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado declarara que el municipio de Los Cabos contará con un refugio para atención a mujeres, especialmente tras el indignante feminicidio de la Doctora Ali Suárez, el Instituto Municipal de las Mujeres en La Paz implementaría medidas adicionales para minimizar y erradicar la violencia de género, especialmente en lo que respecta a los centros de atención especializada y los asilos ya existentes en la capital del estado.

En este sentido, Paola Arzate, directora general del Instituto Municipal de las Mujeres de La Paz, y quien se encuentra a cargo de uno de los refugios habilitados, comentó que a lo que va del 2023, 45 mujeres han solicitado atención de violencia de género, e incluso el fin de semana del 22 al 24 de septiembre, el cupo límite llegó a su totalidad.

Por lo tanto, es pertinente atender este tema de forma rápida y oportuna. Al respecto, la valoración para ingresar al refugio, parte de un protocolo de diagnóstico y análisis con la intención de que las usuarias interesadas ingresen. Lo anterior, puesto que es importante salvaguardar la vida de las mujeres, niñas y niños que ingresan al lugar, detalló Arzate:

“Al igual que el personal del refugio, ya logramos contratar un poquito más de personal; porque iniciamos con una plantilla muy, muy básica y la verdad es que no nos damos abasto porque desde que abrimos el refugio hemos tenido una importante afluencia de personas. Es muy variable, porque depende ahora sí que de los casos que logremos detectar; se hace una valoración, y a partir de esa valoración, o si las mujeres están interesadas en acceder a este servicio, se hace todo el protocolo pertinente y se ingresa a las usuarias con la posibilidad de que ellas ingresen con sus hijas e hijos”, expresó

Quienes más buscan un lugar donde resguardarse tanto la mujer como sus hijas e hijos, provienen de campos agrícolas, mismas que son atendidas desde una perspectiva integral, de género; bajo la orientación jurídica, psicológica y médico-clínico:

“A petición de ellas y como sondeando cuál es su situación particular, hacemos las gestiones y los trámites necesarios para que ellas puedan regresar a sus lugares de origen, que es lo que generalmente desean, y si no es así, pues tratamos de reubicarlas y trabajar como todo este proceso de empoderamiento para que ellas puedan de alguna manera regresar a sus comunidades, con trabajo con por lo menos un espacio donde habitar; con sus hijas e hijos porque te digo que generalmente no llegan solas”, indicó