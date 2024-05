Amigos y familia de surfistas australianos devastados por su asesinato en Baja California

A una semana de la desaparición de los hermanos Callum y Jake Robinson, su familia y amigos están devastados, lo que era una aventura terminó en una tragedia, ambos, junto a su amigo Jack Road, fueron asesinados en Ensenada, Baja California.

Tras la confirmación de la Fiscalía General de Baja California de que los cuerpos encontrados en un pozo el viernes por la tarde corresponden a los australianos Jake y Callum Robinson y el estadounidense Carter Rhoad, amigos de los hermanos compartieron su pesar por la perdida.

El equipo destacó que Callum siempre jugó un papel fundamental en el equipo, además de que era un ser con muchos logros académicos, sin embargo, es por su esencia que será recordado.

Stevenson University Mourns one of their own Callum Robinson 2013 Men’s Lacrosse Team .@JaNaiWrightTV follows the tragic story tonight @WMAR2News pic.twitter.com/lIxxC1LJ4F

