Preocupante que La Paz se haya vuelto insegura: Rigo Mares

Con la localización de las fosas clandestinas queda claro que la paz de La Paz se está perdiendo lamentó Rigo Mares, candidato a la presidencia municipal de La Paz, quien se solidarizó con los deudos, con las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda de personas.

Señaló que la noticia sobre el hallazgo generó consternación, pues no fue en Fresnillo Zacatecas, o en Juárez Chihuahua, o en Veracruz, por ciertos todos gobernados por Morena, sino aquí en nuestro municipio de La Paz, en el arroyo El Cajoncito, donde se habrían encontrado al menos 7 cuerpos.

Expuso que es evidente que este tipo de situaciones se presentan por un mal Gobierno, pues la candidata “sin resultados”, como presidenta municipal mantuvo a La Paz estancada con calles y avenidas no solo en mal estado, sino también en la oscuridad, y a una policía municipal sin el equipo adecuado.

“Es preocupante que La Paz se haya vuelto insegura, y lo peor es que nos pintan con sus cifras oficiales que todo está bien, que no pasa nada, cuando sabemos que no es así, que esa no es la realidad que viven las familias paceñas”, externó.