Anabel Hernández sacude la FIL Guadalajara con acusaciones contra AMLO y Peso Pluma

En un ambiente de expectación y polémica, Anabel Hernández presentó su más reciente libro, La Historia Secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La periodista de investigación explicó los supuestos vínculos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la organización criminal liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según Hernández, las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018 habrían recibido financiamiento del cártel.

Durante la conferencia, en un auditorio lleno de asistentes y con elementos de seguridad, la autora confesó que “lo que me encontré de AMLO, no me lo esperaba”.

Habló del saludo de López Obrador a la madre del “Chapo”: “No sé qué me indigna más, el saludo o que la gente se lo tragara y no le recriminara ese acto”.

Pero la polémica no terminó ahí. Hernández también apuntó hacia el popular cantante Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, acusándolo de ser un “estratega clave” en la narcopropaganda del clan de “Los Chapitos”, los hijos de “El Chapo”.

Además, señala que su carrera artística también fue financiada por el cártel.

“Es un personaje mucho más importante de lo que imaginamos dentro del mundo del crimen organizado”, aseguró la autora, al explicar cómo los corridos tumbados del intérprete funcionan como un vehículo para normalizar la violencia y las actividades ilícitas del cártel.

Según Hernández, su investigación sobre el cantante comenzó en 2023, tras recibir información confidencial de una fuente cercana al Cártel de Sinaloa.

“Lo que parecía solo música es en realidad una herramienta para moldear percepciones y legitimar a este grupo criminal ante la sociedad”, explicó en una entrevista posterior.

Para finalizar, Anabel Hernández también señaló a Omar García Harfuch y confesó tener pruebas sobre su supuesto vículo con el crimen oganizado.