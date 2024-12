Fuerte sismo de 7.0 sacude California HOY jueves; hay alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7.3 se registró la mañana de este jueves 5 de diciembre al suroeste de la localidad de Ferndale, en California.

El evento sísmico ha activado una alerta de tsunami para las costas de Oregon y el norte de California, según reportó el Servicio Nacional de Alerta de Tsunamis (TWC).

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa

Según la primera información, el epicentro de este sismo fue registrado a una profundidad de 10 kilómetros, a casi cien kilómetros del suroeste de Ferndale, reportó AFP.

Las autoridades han instado a las personas que se encuentren cerca de las costas en esta área a evacuar de inmediato y dirigirse a terrenos más altos. Se ha advertido sobre la posibilidad de olas significativas que podrían impactar la zona en las próximas horas.

En redes sociales han comenzado a circular videos del movimiento telúrico que puso en pánico a cientos de personas. En uno de los clips se puede ver cómo el agua de una piscina sale y está en constante movimiento, mientras las sillas de alrededor están tambaleando.

the waves at lands end can get rough real quick especially when there is a california tsunami warning by national weather alert for san francisco and the entire bay area pic.twitter.com/y2Ctjg78MD

