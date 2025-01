Paceños analizan opciones ante costos de la Rosca de Reyes este 2025

Los costos actuales de una Rosca de Reyes, que oscilan entre 300 y 600 pesos, han llevado a los habitantes de La Paz a analizar opciones que les permitan mantener esta tradición sin afectar demasiado su economía familiar. En un sondeo realizado por Tribuna de México, algunos ciudadanos compartieron cómo adaptan sus celebraciones a los precios actuales.

Xóchitl Martínez Avendaño, habitante de La Paz, comentó su experiencia al buscar una opción adecuada para su familia. Explicó que ha tenido que comparar precios entre distintas alternativas para encontrar una rosca accesible y de buena calidad.

“Están elevados como todo, todo ha subido y todo va seguir subiendo, pero estamos buscando la mejor opción en cuanto a calidad y precio […] Todavía no me voy a donde están más económicos. Donde los he visto que se ponen es en las esquinas que a veces son los que tienen un poquito más económico los precios”, puntualizó Xóchitl.